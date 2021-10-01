Ярмоленко помог "Вест Хэму" одержать второй выигрыш в Лиге Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. В рамках второго тура группового этапа Лиги Европы-2021/2022 английский “Вест Хэм” атакующего полузащитника сборной Украины Андрея Ярмоленко в Лондоне встречался с австрийским “Рапидом”, сообщает УНН со ссылкой на сайт УАФ.
Детали
Украинец вышел на поле в основном составе хозяев и доиграл до 76-й минуты матча, закончившегося победой его команды со счетом 2: 0. У победителей забивали Райс и Бенрахма.
Отметим, что в другом поединке венгерский "Ференцварош" Александра Зубкова принимал в Будапеште испанский "Бетис". Наш полузащитник появился на поле со скамейки запасных на 82-й минуте встречи, которая закончилась поражением его команды со счетом 1: 3.
Дополнение
Набрав шесть очков, "Молотобойцы" занимают первое место в турнирной таблице группы Н.