Ярмоленко допоміг “Вест Хему” розгромити “Лестер” і очолити чемпіонат Англії

Деталі

Наш футболіст з’явився на полі на 89-й хвилині, коли доля поєдинку вже була відомою — 4:1. У першій половині рахунок відкрив Форналс, а по перерві м’ячі до сітки гостей забивали Бенрахма, двічі Антоніо. У відповідь за “Лестер” забив лише Тілеманс.

Маючи в активі шість очок, за додатковими показниками “Молотобійці” очолюють турнірну таблицю Англійської Прем’єр-ліги.

Доповнення

У наступному турі “молотобійці” зіграють із “Крістал Пелес”, а “Лестер” зустрінеться з “Норвіч Сіті”.