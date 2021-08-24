Ярмоленко допоміг “Вест Хему” розгромити “Лестер” і очолити чемпіонат Англії

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17 березня, 19:38 • 109077 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 151235 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 13:49 • 176062 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 171547 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

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17 березня, 09:17 • 187518 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 06:50 • 154655 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160148 перегляди

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15 березня, 19:03 • 176620 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 222050 перегляди

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Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. У другому турі сезону АПЛ “Вест Хем” атакувального півзахисника національної збірної України Андрія Ярмоленка на власному полі переміг “Лестер Сіті”, інформує УНН з посиланням на сайти клубів.

Деталі

Наш футболіст з’явився на полі на 89-й хвилині, коли доля поєдинку вже була відомою — 4:1. У першій половині рахунок відкрив Форналс, а по перерві м’ячі до сітки гостей забивали Бенрахма, двічі Антоніо. У відповідь за “Лестер” забив лише Тілеманс.

Маючи в активі шість очок, за додатковими показниками “Молотобійці” очолюють турнірну таблицю Англійської Прем’єр-ліги.

Доповнення

У наступному турі “молотобійці” зіграють із “Крістал Пелес”, а “Лестер” зустрінеться з “Норвіч Сіті”.

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