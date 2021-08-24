Ярмоленко допоміг “Вест Хему” розгромити “Лестер” і очолити чемпіонат Англії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. У другому турі сезону АПЛ “Вест Хем” атакувального півзахисника національної збірної України Андрія Ярмоленка на власному полі переміг “Лестер Сіті”, інформує УНН з посиланням на сайти клубів.
Деталі
Наш футболіст з’явився на полі на 89-й хвилині, коли доля поєдинку вже була відомою — 4:1. У першій половині рахунок відкрив Форналс, а по перерві м’ячі до сітки гостей забивали Бенрахма, двічі Антоніо. У відповідь за “Лестер” забив лише Тілеманс.
Маючи в активі шість очок, за додатковими показниками “Молотобійці” очолюють турнірну таблицю Англійської Прем’єр-ліги.
Доповнення
У наступному турі “молотобійці” зіграють із “Крістал Пелес”, а “Лестер” зустрінеться з “Норвіч Сіті”.