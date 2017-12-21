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Ярмоленка визнано кращим футболістом "Борусії" у грі з "Баварією"

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Футболіста збірної України з футболу Андрія Ярмоленка названо одним з кращих гравців дортмундської "Борусії" за підсумками баталії 1/8 фіналу Кубку Німеччини, інформує УНН з посиланням на видання Revier Sport.

Ярмоленка визнано кращим футболістом "Борусії" у грі з "Баварією"

Наш співвітчизник отримав оцінку в два бали при максимальній один. З аналогічною оцінкою закінчив протистояння і голкіпер "джмелів" Роман Бюркі.

"Ярмоленко мав відмінну можливість в першому таймі зрівняти рахунок. Але "Баварію" врятував Алаба. Після перерви українцю вдалося забити", - сказано в повідомленні видання.

Примітно, що найнижчий бал – 5, одержав захисник Марк Бартра.

Зауважимо, що в активі Ярмоленка 6 голів при 4 результативних передач в 20-ти поєдинках за дортмундців.

Нагадаємо, що попри гол Ярмоленка "Борусія" поступилася мюнхенцям 1:2.

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