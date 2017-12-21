Ярмоленка визнано кращим футболістом "Борусії" у грі з "Баварією"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Футболіста збірної України з футболу Андрія Ярмоленка названо одним з кращих гравців дортмундської "Борусії" за підсумками баталії 1/8 фіналу Кубку Німеччини, інформує УНН з посиланням на видання Revier Sport.
Наш співвітчизник отримав оцінку в два бали при максимальній один. З аналогічною оцінкою закінчив протистояння і голкіпер "джмелів" Роман Бюркі.
"Ярмоленко мав відмінну можливість в першому таймі зрівняти рахунок. Але "Баварію" врятував Алаба. Після перерви українцю вдалося забити", - сказано в повідомленні видання.
Примітно, що найнижчий бал – 5, одержав захисник Марк Бартра.
Зауважимо, що в активі Ярмоленка 6 голів при 4 результативних передач в 20-ти поєдинках за дортмундців.
Нагадаємо, що попри гол Ярмоленка "Борусія" поступилася мюнхенцям 1:2.