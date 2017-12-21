Ярмоленко признан лучшим футболистом "Боруссии" в игре с "Баварией"

Наш соотечественник получил оценку в два балла при максимальной один. С аналогичной оценкой закончил противостояние и голкипер "шмелей" Бюрки.

"Ярмоленко имел отличную возможность в первом тайме сравнять счет. Но "Баварию" спас Алаба. После перерыва украинцу удалось забить", - говорится в сообщении издания.

Примечательно, что самый низкий балл - 5, получил защитник Бартра.

Заметим, что в активе Ярмоленко 6 голов при 4 результативных передач в 20-ти поединках за дортмундцев.

Напомним, что несмотря на гол Ярмоленко "Боруссия" уступила мюнхенцам 1:2.