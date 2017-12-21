Ярмоленко признан лучшим футболистом "Боруссии" в игре с "Баварией"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Футболиста сборной Украины по футболу Андрея Ярмоленко назван одним из лучших игроков дортмундской "Боруссии" по итогам баталии 1/8 финала Кубка Германии, информирует УНН со ссылкой на издание Revier Sport.
Наш соотечественник получил оценку в два балла при максимальной один. С аналогичной оценкой закончил противостояние и голкипер "шмелей" Бюрки.
"Ярмоленко имел отличную возможность в первом тайме сравнять счет. Но "Баварию" спас Алаба. После перерыва украинцу удалось забить", - говорится в сообщении издания.
Примечательно, что самый низкий балл - 5, получил защитник Бартра.
Заметим, что в активе Ярмоленко 6 голов при 4 результативных передач в 20-ти поединках за дортмундцев.
Напомним, что несмотря на гол Ярмоленко "Боруссия" уступила мюнхенцам 1:2.