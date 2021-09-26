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Яремчук оформив переможний дубль у матчі за "Бенфіку"

Яремчук оформив переможний дубль у матчі за "Бенфіку"

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. У 7-му турі португальського чемпіонату "Бенфіка" нападника збірної України Романа Яремчука на виїзді зустрічалася з "Гімарайншем". Героєм поєдинку став саме Яремчук, повідомляє УНН з посиланням на сайт УАФ.

Деталі

Український футболіст вийшов на поле у стартовому складі й ще у першому таймі забив два м’ячі у ворота суперника. На 67-й хвилині Жорже Жезус замінив українця, а сама зустріч закінчилася перемогою "Орлів" — 3:1. Саме дубль Яремчука принесли перемогу команді.

Маючи в активі 21 очко, "Бенфіка" продовжує очолювати турнірну таблицю чемпіонату країни.

Примітно, що Яремчук вже забив чотири м'ячі в даному чемпіонаті Португалії та входить до числа шести найкращих бомбардирів.

Нагадаємо

Петраков викликав додаткового воротаря до збірної України.

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