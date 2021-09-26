Яремчук оформил победный дубль в матче за "Бенфику"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. В 7-м туре португальского чемпионата "Бенфика" нападающего сборной Украины Романа Яремчука на выезде встречалась с "Гимарайнш". Героем поединка стал именно Яремчук, сообщает УНН со ссылкой на сайт УАФ.
Детали
Украинский футболист вышел на поле в стартовом составе и еще в первом тайме забил два мяча в ворота соперника. На 67-й минуте Жорже Жезус заменил украинца, а сама встреча закончилась победой "Орлов" - 3:1. Именно дубль Яремчука принесли победу команде.
Имея в активе 21 очко, "Бенфика" продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата страны.
Примечательно, что Яремчук уже забил четыре мяча в данном чемпионате Португалии и входит в число шести лучших бомбардиров.
Напомним
Петраков вызвал дополнительного вратаря в сборную Украины.