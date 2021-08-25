Яремчук допоміг “Бенфіці” вийти до групового етапу Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Лісабонська “Бенфіка” з українським форвардом Романом Яремчуком продовжить виступи в найпрестижнішому єврокубковому турнірі — Лізі чемпіонів, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Деталі
Португальці за сумою двох матчів пройшли ПСВ. І це при тому, що годину “Бенфіка” грала в меншості. На 32-й хвилині за дві жовті картки був вилучений Лукас Верісімо. Матч завершився нульовою нічиєю, але в першій грі португальці перемогли 2:1.
Яремчук відіграв зі стартового свистка та був замінений на 61 хвилині.
Варто зазначити, що в Будапешті “Ференцварош” Ігоря Харатіна та Олександра Зубкова після виїзної поразки (2:3) бився зі швейцарським “Янг Бойз”. Харатін не брав участі у грі через дискваліфікацію, а Зубков вийшов на поле на 70-й хвилині, але не зміг допомогти своїй команді за сумою двох поєдинків пробитися до основної сітки турніру, адже господарі знову програли з рахунком 2:3.
Доповнення
Черговим учасником групової стадії ще став шведський ФК “Мальме”.