Японський мільярдер Маедзава вибрав 8 людей для польоту на Місяць

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SpaceX відправить Маедзаву разом із K-Pop зіркою та американським ді-джеєм Стівом Аокі у тижневу поїздку на Місяць і назад у 2023 році, хоча дату ще не оголошено.

Серед інших членів групи – креативний хореограф, 2 фотографи, ютубер, режисер та актор. До резервної команди входять олімпійська чемпіонка США зі сноуборду Кейтлін Фаррінгтон і японська танцівниця.

Маедзава назвав проект #dearMoon.

У той час як команда DearMoon не ступить на Місяць, учасники обертатимуться навколо Місяця, перш ніж повернутися назад на Землю.

Маедзава вказав, що він обрав членів екіпажу із мільйона претендентів. Екіпаж може похвалитися географічним розмаїттям, включаючи США, Чехію, Велику Британію, Ірландію, Японію, Південну Корею та Індію.

У пресрелізі SpaceX Маедзава сказав, що сподівається, що обрані ним члени екіпажу повернуть свій досвід на благо людства.

"Я люблю Місяць, – сказав Маедзава ABC News у 2018 році. — Мені подобається робити те, чого ніколи раніше не робили".

Додамо

Екіпаж полетить на кораблі Starship компанії SpaceX. Робота над проектом розпочалася ще у 2018 році.

Місія займе вісім днів з моменту запуску до повернення на Землю, включаючи три дні польоту навколо Місяця.

Політ був запланований на 2023 рік, але поки що затримується через випробування.