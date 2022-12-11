Японский миллиардер Маедзава выбрал 8 человек для полета на Луну
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Японский миллиардер и предприниматель Юсаку Маедзава обнародовал список с восьми человек, которые присоединятся к нему в полете на Луну на космическом корабле SpaceX в следующем году. Об этом УНН пишет со ссылкой на АР.
Детали
SpaceX отправит Маедзаву вместе с K-Pop звездой и американским ди-джеем Стивом Аоки в недельную поездку на Луну и обратно в 2023 году, хотя дата еще не объявлена.
Среди других членов группы – креативный хореограф, 2 фотографа, ютубер, режиссер и актер. В резервную команду входят олимпийская чемпионка США по сноуборду Кейтлин Фаррингтон и японская танцовщица.
Маедзава назвал проект #dearMoon.
В то время как команда DearMoon не ступит на Луну, участники будут вращаться вокруг Луны, прежде чем возвратиться назад на Землю.
Маэдзава указал, что он избрал членов экипажа из миллиона претендентов. Экипаж может похвастаться географическим разнообразием, включая США, Чехию, Великобританию, Ирландию, Японию, Южную Корею и Индию.
В пресс-релизе SpaceX Маедзава сказал, что надеется, что избранные им члены экипажа вернут свой опыт во благо человечества.
"Я люблю Луну, – сказал Маедзава ABC News в 2018 году. — Мне нравится делать то, чего никогда раньше не делали".
Добавим
Экипаж улетит на корабле Starship компании SpaceX. Работа над проектом началась еще в 2018 году.
Миссия займет восемь дней с момента запуска до возвращения на Землю, включая три дня полета вокруг Луны.
Полет был запланирован на 2023 год, но пока задерживается из-за испытаний.