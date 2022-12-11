Японский миллиардер Маедзава выбрал 8 человек для полета на Луну

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Японский миллиардер и предприниматель Юсаку Маедзава обнародовал список с восьми человек, которые присоединятся к нему в полете на Луну на космическом корабле SpaceX в следующем году. Об этом УНН пишет со ссылкой на АР.