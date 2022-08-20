Японські імпортери енергоносіїв продовжили контракти на ЗПГ із новим оператором "Сахаліна-2"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Японський імпортер енергоносіїв JERA та Tokyo Gas продовжили контракти на закупівлю зрідженого природного газу (ЗПГ) з російського проекту "Сахалін-2" під керуванням нового оператора, повідомляє Nikkei Asia, пише УНН.
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Організація, створена 5 серпня російським урядом для управління проектом на Далекому Сході, запропонувала такі ж умови покупки, включаючи ціни та обсяги. JERA – спільне підприємство Tokyo Electric Power Co. Holdings і Chubu Electric Power – і Tokyo Gas, мабуть, вирішили продовжити контракт у світлі цих умов.
Японія імпортує трохи менше 10% ЗПГ, яке виробляється на «Сахаліні-2». Враховуючи, що цієї зими очікується дефіцит електроенергії, ключовим стало питання, чи продовжиться імпорт енергії з проекту до Японії.
Вісім великих японських енергетичних і газових компаній отримують ЗПГ з «Сахаліну-2», яким раніше керувала компанія, до акціонерів якої входять торгові будинки Mitsui & Co. та Mitsubishi Corp. За даними Міністерства енергетики Японії, жодна з них нині не вирішила розірвати своїх контрактів.
У той час як вторгнення росії в Україну призвело до стрімкого зростання світових цін на газ, ЗПГ із Сахаліну-2 залишається відносно дешевим. Якби ця пропозиція була припинена, покупцям довелося б платити набагато більше на спотовому ринку, щоб замінити її.
Hiroshima Gas залежить від Сахаліну-2 приблизно наполовину. Kyushu Electric Power та Toho Gas отримують приблизно 20% від проекту, а Tohoku Electric Power, Tokyo Gas та Saibu Gas Holdings – близько 10%.