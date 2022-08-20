Японські імпортери енергоносіїв продовжили контракти на ЗПГ із новим оператором "Сахаліна-2"

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 61585 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 69479 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 81492 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 86920 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 97456 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 150611 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 70872 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 151077 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 109775 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69429 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
3.5м/с
46%
Популярнi новини

Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

14 квітня, 14:46 • 20519 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14 квітня, 14:54 • 22108 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

16:26 • 23398 перегляди

Полонений китаєць розповів, як потрапив у армію рф попри попередження влади КНР

16:58 • 12413 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози

18:10 • 13325 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 61577 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 150609 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 174709 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 151076 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 262388 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 96356 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 98971 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 43545 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 46931 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 61533 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

Японські імпортери енергоносіїв продовжили контракти на ЗПГ із новим оператором "Сахаліна-2"

Київ • УНН

 • 185817 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. Японський імпортер енергоносіїв JERA та Tokyo Gas продовжили контракти на закупівлю зрідженого природного газу (ЗПГ) з російського проекту "Сахалін-2" під керуванням нового оператора, повідомляє Nikkei Asia, пише УНН.

Японські імпортери енергоносіїв продовжили контракти на ЗПГ із новим оператором "Сахаліна-2"

Деталі

Організація, створена 5 серпня російським урядом для управління проектом на Далекому Сході, запропонувала такі ж умови покупки, включаючи ціни та обсяги. JERA – спільне підприємство Tokyo Electric Power Co. Holdings і Chubu Electric Power – і Tokyo Gas, мабуть, вирішили продовжити контракт у світлі цих умов.

Японія імпортує трохи менше 10% ЗПГ, яке виробляється на «Сахаліні-2». Враховуючи, що цієї зими очікується дефіцит електроенергії, ключовим стало питання, чи продовжиться імпорт енергії з проекту до Японії.

Вісім великих японських енергетичних і газових компаній отримують ЗПГ з «Сахаліну-2», яким раніше керувала компанія, до акціонерів якої входять торгові будинки Mitsui & Co. та Mitsubishi Corp. За даними Міністерства енергетики Японії, жодна з них нині не вирішила розірвати своїх контрактів.

У той час як вторгнення росії в Україну призвело до стрімкого зростання світових цін на газ, ЗПГ із Сахаліну-2 залишається відносно дешевим. Якби ця пропозиція була припинена, покупцям довелося б платити набагато більше на спотовому ринку, щоб замінити її.

Hiroshima Gas залежить від Сахаліну-2 приблизно наполовину. Kyushu Electric Power та Toho Gas отримують приблизно 20% від проекту, а Tohoku Electric Power, Tokyo Gas та Saibu Gas Holdings – близько 10%.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.90
Bitcoin
$84,863.10
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,228.42
Ethereum
$1,634.29