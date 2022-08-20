Японские импортеры энергоносителей продлили контракты на СПГ с новым оператором "Сахалина-2"

Детали

Организация, созданная 5 августа российским правительством для управления проектом на Дальнем Востоке, предложила такие же условия покупки, включая цены и объемы. JERA – совместное предприятие Tokyo Electric Power Co. Holdings и Chubu Electric Power – и Tokyo Gas, по-видимому, решили продлить контракт в свете этих условий.

Япония импортирует чуть менее 10% СПГ, которое производится на «Сахалине-2». Учитывая, что этой зимой ожидается дефицит электроэнергии, ключевым стал вопрос, продолжится ли импорт энергии из проекта в Японию.

Восемь крупных японских энергетических и газовых компаний получают СПГ из «Сахалина-2», которым ранее управляла компания, в акционеры которой входят торговые дома Mitsui & Co. и Mitsubishi Corp. По данным Министерства энергетики Японии, ни одна из них в настоящее время не решила расторгнуть свои контракты.

В то время как вторжение россии в Украину привело к стремительному росту мировых цен на газ, СПГ из Сахалина-2 остается относительно дешевым. Если бы это предложение было остановлено, покупателям пришлось бы платить гораздо больше на спотовом рынке, чтобы заменить его.

Hiroshima Gas зависит от Сахалина-2 примерно наполовину. Kyushu Electric Power и Toho Gas получают примерно 20% от проекта, а Tohoku Electric Power, Tokyo Gas и Saibu Gas Holdings – около 10%.