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Японська принцеса Мако вийшла заміж за простолюдина

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Сьогодні японська принцеса Мако вийшла заміж за свого колишнього однокурсника Комуро Кея. Про це повідомляє УНН із посиланням на NHK та Kyodo News.

Японська принцеса Мако вийшла заміж за простолюдина

Деталі

Шлюб із простою людиною знаменує вихід Мако зі складу імператорської родини та зречення свого титулу.

Сьогодні вранці, 26 жовтня, Мако покинула резиденцію Акасака у Токіо. У світло-зеленій сукні та з букетом квітів наречена кілька разів вклонилася своїм батькам — наслідному принцу Фуміхіто та наслідній принцесі Кіко — і своїй молодшій сестрі принцесі Яко.

Заявку про реєстрацію шлюбу до муніципальної адміністрації від імені пари подав представник Управління імператорського двору.

Після офіційного розпису принцесам належить одноразова виплата, проте Мако відмовилася від цих грошей.

У молодят не було традиційної церемонії шлюбу, яку передбачено для членів імператорської родини.

Повідомляють, що пара незабаром переїде до Нью-Йорка, де Комуро працює в юридичній фірмі.

Нагадаємо

Шлюб Мако та Комуро не повністю підтримує суспільство через фінансову суперечку за участю матері нареченого. Ця полеміка стала ганьбою для імператорської родини і призвела до публічного осуду, через який шлюб було відкладено більше ніж на три роки.

Нещодавно у принцеси було діагностовано психічне захворювання, яке лікарі назвали “формою травматичного стресового розладу”.

30-річна Мако — племінниця покійного імператора Японії Нарухіто. Вона та Кей Комура були однокурсниками в Токійському міжнародному християнському університеті.

Про намір одружитися пара оголосила у вересні 2017 року.

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