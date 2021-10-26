Японская принцесса Мако вышла замуж за простолюдина
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Сегодня японская принцесса Мако вышла замуж за своего бывшего сокурсника Комуро Кея. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NHK и Kyodo News.
Детали
Брак с простым человеком знаменует выход Мако из состава императорской семьи и отречения от своего титула.
Сегодня утром, 26 октября, Мако покинула резиденцию Акасака в Токио. В светло-зеленом платье и с букетом цветов невеста несколько раз поклонилась своим родителям — наследному принцу Фумихито и наследной принцессе Кико — и своей младшей сестре принцессе Яко.
Заявку о регистрации брака в муниципальную администрацию от имени пары подал представитель Управления императорского двора.
После официальной росписи принцессам полагается единоразовая выплата, однако Мако отказалась от этих денег.
У молодоженов не было традиционной церемонии брака, предусмотренной для членов императорской семьи.
Сообщается, что пара вскоре переедет в Нью-Йорк, где Комуро работает в юридической фирме.
Напомним
Брак Мако и Комуро не полностью поддерживает общество из-за финансового спора с участием матери жениха. Эта полемика стала позором для императорской семьи и привела к публичному осуждению, из-за которого брак был отложен более чем на три года.
Недавно у принцессы было диагностировано психическое заболевание, которое врачи назвали “формой травматического стрессового расстройства”.
30-летняя Мако — племянница покойного императора Японии Нарухито. Она и Кей Комура были сокурсниками в Токийском международном христианском университете.
О намерении пожениться пара объявила в сентябре 2017 года.