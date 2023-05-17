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Японія залучить до майбутнього саміту G7 близько 24 тисяч правоохоронців

Японія залучить до майбутнього саміту G7 близько 24 тисяч правоохоронців

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Управління національної поліції Японії повідомило у вівторок, що близько 24 000 співробітників служби безпеки будуть направлені на майбутній саміт “Групи семи” (G7) у місті Хіросіма, пише Xinhua, передає УНН.

Деталі 

Управління національної поліції Японії направить у приймаюче саміт місто, окрім наявних там 3 000 поліцейських, близько 21 000 співробітників із 45 відділів поліції префектур на час саміту, з п’ятниці до неділі.

У четвер Управління нацполіції також створить робочу групу G7 на чолі з її генеральним комісаром.

Повідомляють, що заходи безпеки, порівняно з початковим планом, значно посилили. Пов’язано це з тим, що 15 квітня в прем’єр-міністра Фуміо Кісіду кинули вибуховий пристрій під час передвиборчої кампанії в західному місті Вакаяма. 

Нагадаємо 

Президент Сполучених Штатів Джо Байден проведе переговори з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кісіда в четвер, 18 травня, у Хіросімі напередодні саміту країн "Групи семи" (G7)



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