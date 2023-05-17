Япония привлечет к предстоящему саммиту G7 около 24 тысяч правоохранителей
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Управление национальной полиции Японии сообщило во вторник, что около 24 000 сотрудников службы безопасности будут направлены на предстоящий саммит “Группы семи” (G7) в городе Хиросима, пишет Xinhua, передает УНН.
Детали
Управление национальной полиции Японии направит в принимающий саммит город, помимо имеющихся там 3 000 полицейских, около 21 000 сотрудников из 45 отделов полиции префектур на время саммита, с пятницы по воскресенье.
В четверг Управление нацполиции также создаст рабочую группу G7 во главе с ее генеральным комиссаром.
Сообщают, что меры безопасности, по сравнению с первоначальным планом, значительно усилили. Связано это с тем, что 15 апреля в премьер-министра Фумио Кисиду бросили взрывное устройство во время предвыборной кампании в западном городе Вакаяма.
Напомним
Президент Соединенных Штатов Джо Байден проведет переговоры с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в четверг, 18 мая, в Хиросиме накануне саммита стран "Группы семи" (G7)