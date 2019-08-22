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Японія висловила протест Південній Кореї після відмови останньої надавати розвіддані

Японія висловила протест Південній Кореї після відмови останньої надавати розвіддані

Київ • УНН

 • 9403 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Уряд Японії висловив у четвер протест у зв’язку з рішенням Південної Кореї не продовжувати договір про всеохоплюючий захист військової інформації, що передбачає обмін розвідувальними даними між двома країнами. Про це повідомив телеканал NHK, пише УНН.

На думку японської сторони, подібна політика Сеула є неприйнятною.

Міністр оборони Японії Такесі Івая раніше заявив, що договір має важливе значення з точки зору забезпечення миру і стабільності в регіоні. Він також нагадав, що в рамках цієї угоди Токіо і Сеул протягом останнього місяця проводили активний обмін інформацією про ракетні випробування в КНДР.

Договір про обмін розвідданими було підписано в листопаді 2016 року. Він передбачає, зокрема, надання Південною Кореєю Японії даних радарів про балістичні ракети КНДР, а також інформації з гуманітарних міркувань, отриманої від північнокорейських перебіжчиків. Токіо в відповідь ділиться з Сеулом отриманими літаками-розвідниками відомостями про підводні човни КНДР, а також даними з своїх супутників про підготовку Пхеньяна до ракетних пусків.

Угода продовжувалося автоматично щороку 24 серпня. Однак у четвер заступник начальника Управління національної безпеки при президенті Республіки Корея Кім Ю Гин заявив, що Сеул прийняв рішення вийти з договору, оскільки він не відповідає національним інтересам країни.

Як повідомляв УНН, Південна Корея вимагає від Японії повідомити, чи не скидає вона воду з АЕС “Фукусіма” у її напрямку.

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