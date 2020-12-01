Японія відреагувала на розміщення Росією зенітно-ракетних систем на Курилах

“Це не відповідає позиції Японії по північних територіях (так в Японії називають південну частину Курил) і є неприйнятним”, — цитує телеканал представника японського уряду.

Раніше про бойове чергування ЗРС С-300В4 ВВО на Курильських островах повідомили в Міноборони РФ.

Також нагадаємо, що в жовтні Міністерство закордонних справ Японії направило Росії протест у зв’язку з поїздкою генерального прокурора РФ Ігоря Краснова на південну частину Курильських островів.

Москва і Токіо з середини минулого століття з перервами ведуть переговори про вироблення мирного договору за підсумками Другої світової війни. Основною перешкодою для його укладення стало питання про приналежність південної частини Курил. У 1945 році весь архіпелаг був включений до складу Радянського Союзу, проте японська сторона заперечує приналежність Ітурупу, Кунаширу, Шикотану і групи нині незаселених островів, яку в Японії називають Хабомаї. МЗС РФ неодноразово підкреслювало, що російський суверенітет над ними, “що має відповідне міжнародно-правове оформлення, не підлягає сумніву”.