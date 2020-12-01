Япония отреагировала на размещение Россией зенитно-ракетных систем на Курилах

“Это не соответствует позиции Японии по северным территориям (так в Японии называют южную часть Курил) и является неприемлемым”, — цитирует телеканал представителя японского правительства.

Ранее о боевом дежурстве ЗРС С-300В4 ВВО на Курильских островах сообщили в Минобороны РФ.

Также напомним, что в октябре Министерство иностранных дел Японии направило России протест в связи с поездкой генерального прокурора РФ Игоря Краснова на южную часть Курильских островов.

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут переговоры о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курил. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, “имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению”.