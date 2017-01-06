Японія відкликала свого посла в Південній Кореї

“Японія і Південна Корея є сусідами. Це дуже важлива країна. Дуже сумно, ми повинні були прийняти таке рішення,” — сказав генеральний секретар кабінету міністрів Японії Есіхіде Суга.

Як зазначається, спершу після встановлення статуї минулого тижня активістами її було прибрано, проте згодом її встановили знову.

Окрім відкликання посла, за словами Е.Суга, Японія прийняла рішення, зокрема, про замороження економічних переговорів на вищому рівні.

“Японський уряд, як і раніше, наполегливо закликатиме уряд Південної Кореї, а також муніципалітети якнайшвидше прибрати статую дівчини,” — сказав Е.Суга.