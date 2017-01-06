Япония отозвала своего посла в Южной Корее
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Япония отозвала своего посла в Южной Корее в знак протеста против размещения статуи, которая символизирует жертв японского военного сексуального рабства во время Второй мировой войны, вблизи консульства в городе Пусане в прошлом месяце, передает УНН со ссылкой на AFP.
"Япония и Южная Корея соседи. Это очень важная страна. Очень печально, мы должны были принять такое решение", - сказал генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга.
Как отмечается, сначала после установления статуи на прошлой неделе активистами ее убрали, однако впоследствии ее установили снова.
Кроме отзыва посла, по словам Е.Суга, Япония приняла решение, в частности, о замораживании экономических переговоров на высшем уровне.
"Японское правительство, как и раньше, настойчиво будет призывать правительство Южной Кореи, а также муниципалитеты как можно быстрее убрать статую девушки", - сказал Е.Суга.