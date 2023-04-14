Японія схвалила будівництво курорту в Осаці вартістю 13,5 млрд доларів, першого в країні казино
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Японія затвердила план будівництва першого в країні казино в Осаці у п'ятницю. Проект спрямований на залучення внутрішніх та іноземних туристів через великий курорт. Про це пише Reuters, передає УНН.
Деталі
Проект, висунутий адміністрацією міста та префектурою Осаки, передбачає відкриття казино, конференц-центру та інших об'єктів у 2029 році з початковими інвестиціями у розмірі 13,5 млрд доларів.
MGM Resorts International, американський оператор казино, та Orix Corp, місцевий партнер, очолять проект Osaka IR. Кожна фірма має 40-відсоткову частку в компанії, створеної для управління комплексом. Крім того, в документі місцевого уряду йдеться, що компанії Panasonic, Kansai Electric Power і West Japan Railway, що базуються в Осаці, володіють 20-відсотковими пакетами акцій, що залишилися.
Курортний комплекс буде включати готель, торговий центр і поромний термінал на території площею 492 000 квадратних метрів в Юмешіма, рекультивованому острові в Осакській затоці. Крім того, Японія планує провести на острові Всесвітню виставку у 2025 році. Загальний річний прибуток курорту від ігрового бізнесу становитиме близько 4 мільярдів доларів. Згідно з прогнозом у проектних документах, він залучить 6 млн іноземних туристів та 14 млн внутрішніх відвідувачів.
Доповнення
Перші плани казино в Японії зіткнулися з низкою перешкод, таких як пандемія коронавірусу та скандал із хабарництвом. Раніше казино та інші приватні азартні ігри було заборонено в країні.
Але в 2018 році комплексний закон про курорти надав винятки для ігор у казино, таких як покер або баккара, в офіційно затверджених місцях для залучення туристів. Багато експертів розглядають Японію як цінний ринок для операторів казино через її багате населення - 126 мільйонів осіб. Країна буде близькою до багатих гравців Азії. Однак опитування громадської думки показали, що багато громадян стурбовані наркоманією та злочинністю.