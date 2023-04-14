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Япония одобрила строительство курорта в Осаке стоимостью 13,5 млрд долларов, первого в стране казино

Япония одобрила строительство курорта в Осаке стоимостью 13,5 млрд долларов, первого в стране казино

Киев • УНН

 • 714234 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Япония утвердила план строительства первого в стране казино в Осаке в пятницу. Проект направлен на привлечение внутренних и иностранных туристов через крупный курорт. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Проект, выдвинутый администрацией города и префектурой Осаки, предусматривает открытие казино, конференц-центра и других объектов в 2029 году с начальными инвестициями в размере 13,5 млрд долларов.

MGM Resorts International, американский оператор казино, и Orix Corp, местный партнер, возглавят проект Osaka IR. Каждая фирма имеет 40-процентную долю в компании, созданной для управления комплексом. Кроме того, в документе местного правительства говорится, что компании Panasonic, Kansai Electric Power и West Japan Railway, базирующиеся в Осаке, владеют оставшимися 20-процентными пакетами акций.

Курортный комплекс будет включать отель, торговый центр и паромный терминал на территории площадью 492 000 квадратных метров в Юмешиме, рекультивированном острове в Осакском заливе. Кроме того, Япония планирует провести на острове Всемирную выставку в 2025 году. Общая годовая прибыль курорта от игрового бизнеса составит около 4 миллиардов долларов. Согласно прогнозу в проектных документах, он привлечет 6 млн иностранных туристов и 14 млн внутренних посетителей.

Дополнение

Первые планы казино в Японии столкнулись с рядом препятствий, таких как пандемия коронавируса и скандал со взяточничеством. Ранее казино и другие частные азартные игры были запрещены в стране.

Но в 2018 году комплексный закон о курортах предоставил исключения для игр в казино, таких как покер или баккара, в официально утвержденных местах для привлечения туристов. Многие эксперты рассматривают Японию как ценный рынок для операторов казино из-за ее богатого населения - 126 миллионов человек. Страна будет близка к богатым игрокам Азии. Однако опросы общественного мнения показали, что многие граждане обеспокоены наркоманией и преступностью.

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