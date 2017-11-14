Японія планує укласти мирний договір з РФ

"Для вирішення питання по чотирьох островах і укладенню мирного договору ми крок за кроком будемо рухатися назустріч цій великій меті на основі довірчих відносин з президентом Путіним", - сказав журналістам Сіндзо Абе, виступаючи у вівторок на прес-конференції в Манілі.

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Також додається, що Японія претендує на південнокурильські острова Кунашир, Шикотан, Ітуруп і Хабомаї, кажучи про укладення мирного договору між Токіо і Москвою. Позиція Росії полягає в тому, що південні Курили увійшли до складу СРСР за підсумками Другої світової війни і російський суверенітет над ними, що має відповідне міжнародно-правове оформлення, сумніву не підлягає.

У березні віце-прем'єр Юрій Трутнєв повідомляв про те, що якщо плани по спільній з Японією діяльності на Курилах так і залишаться на стадії розмов, Росія почне створювати на них ТОР без участі сусідньої держави. В кінці серпня прем'єр-міністр РФ підписав рішення про створення території випереджаючого розвитку "Курили".