Япония планирует подписать с РФ мирный договор

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 25585 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 82222 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 80834 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 98430 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 99768 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 75258 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 101572 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101283 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Актуальное
Япония планирует подписать с РФ мирный договор

Япония планирует подписать с РФ мирный договор

Киев  •  УНН

 • 12130 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подтвердил, что намерен вместе с президентом РФ Владимиром Путиным постепенно двигаться к заключению мирного договора между двумя странами, об этом говорится в сообщении РИА Новости передает УНН.

"Для решения вопроса по четырем островам и заключению мирного договора мы шаг за шагом будем двигаться навстречу этой великой цели на основе доверительных отношений с президентом Путиным", - сказал журналистам Синдзо Абэ, выступая во вторник на пресс-конференции в Маниле.

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Также в собщении говорится, что Япония претендует на южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, говоря о заключении мирного договора между Токио и Москвой. Позиция России заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

В марте вице-премьер Юрий Трутнев сообщал о том, что если планы по совместной с Японией деятельности на Курилах так и останутся на стадии разговоров, Россия начнет создавать на них ТОР без участия соседнего государства. В конце августа премьер-министр РФ подписал решение о создании территории опережающего развития "Курилы".

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