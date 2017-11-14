Япония планирует подписать с РФ мирный договор

"Для решения вопроса по четырем островам и заключению мирного договора мы шаг за шагом будем двигаться навстречу этой великой цели на основе доверительных отношений с президентом Путиным", - сказал журналистам Синдзо Абэ, выступая во вторник на пресс-конференции в Маниле.

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Также в собщении говорится, что Япония претендует на южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, говоря о заключении мирного договора между Токио и Москвой. Позиция России заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

В марте вице-премьер Юрий Трутнев сообщал о том, что если планы по совместной с Японией деятельности на Курилах так и останутся на стадии разговоров, Россия начнет создавать на них ТОР без участия соседнего государства. В конце августа премьер-министр РФ подписал решение о создании территории опережающего развития "Курилы".