Японія передала ДСНС України спецтехніку для розмінування
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Японський уряд передав МВС України автомобіля та обладнання для підрозділів ДСНС, які займаються розмінуванням. Про це повідомляє Департамент комунікації МВС України, передає УНН.
“Сьогодні Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні Шігекі Сумі взяли участь у церемонії передачі сучасної техніки Держслужбі з надзвичайних ситуацій від Уряду Японії”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, автомобілі та обладнання були закуплені в межах проекту міжнародної технічної допомоги “Посилення діагностичних можливостей лікарень та зміцнення потенціалу з розмінування в Україні” Управління ООН з обслуговування проектів (ЮНОПС) за фінансової підтримки Уряду Японії.
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Транспортні засоби призначені для груп з гуманітарного розмінування і використовуватимуться для транспортування піротехніків до місць та районів виявлення мін, нерозірваних снарядів та вибухонебезпечних пережитків війни. Вони будуть розподілені між територіальними піротехнічними підрозділами ДСНС України у Волинській, Запорізькій, Одеській та Херсонській областях та райони, що постраждали внаслідок конфлікту на Сході України. Це дозволить провести оновлення 9% застарілої техніки та підвищить оперативність виконання завдань.
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“Ми перейшли на наступний етап реалізації програми, що реалізується завдяки співпраці з Урядом Японії. Йдеться про дуже важливу її частину — матеріально-технічну підтримку підрозділів з розмінування. Останні роки у нашій країні дуже неспокійні. Через протяжну лінію фронту надходять вибухово-небезпечні предмети, і, на жаль, гранати та міни підриваються у мирних містах щодня. Це реалії країни, у якій йде війна”, — сказав Аваков.
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Як повідомив перший заступник Голови ДСНС Олег Мельчуцький, з початку 2017 року піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено більше 12 тисяч виїздів, під час яких виявлені та знешкоджені більше 77 тисяч вибухонебезпечних предметів, а також обстежена та розмінована територія загальною площею більше 66 тисяч гектарів.
За його словами, що отримані георадари-детектори призначені для проведення пошуку вибухонебезпечних предметів з мінімальним вмістом металу та таких, які взагалі не містять метал. До сьогодні аналогічного новітнього обладнання в підрозділах ДСНС не було.