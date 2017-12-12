Японія передала ДСНС України спецтехніку для розмінування

“Сьогодні Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні Шігекі Сумі взяли участь у церемонії передачі сучасної техніки Держслужбі з надзвичайних ситуацій від Уряду Японії”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, автомобілі та обладнання були закуплені в межах проекту міжнародної технічної допомоги “Посилення діагностичних можливостей лікарень та зміцнення потенціалу з розмінування в Україні” Управління ООН з обслуговування проектів (ЮНОПС) за фінансової підтримки Уряду Японії.

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Транспортні засоби призначені для груп з гуманітарного розмінування і використовуватимуться для транспортування піротехніків до місць та районів виявлення мін, нерозірваних снарядів та вибухонебезпечних пережитків війни. Вони будуть розподілені між територіальними піротехнічними підрозділами ДСНС України у Волинській, Запорізькій, Одеській та Херсонській областях та райони, що постраждали внаслідок конфлікту на Сході України. Це дозволить провести оновлення 9% застарілої техніки та підвищить оперативність виконання завдань.

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“Ми перейшли на наступний етап реалізації програми, що реалізується завдяки співпраці з Урядом Японії. Йдеться про дуже важливу її частину — матеріально-технічну підтримку підрозділів з розмінування. Останні роки у нашій країні дуже неспокійні. Через протяжну лінію фронту надходять вибухово-небезпечні предмети, і, на жаль, гранати та міни підриваються у мирних містах щодня. Це реалії країни, у якій йде війна”, — сказав Аваков.

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Як повідомив перший заступник Голови ДСНС Олег Мельчуцький, з початку 2017 року піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено більше 12 тисяч виїздів, під час яких виявлені та знешкоджені більше 77 тисяч вибухонебезпечних предметів, а також обстежена та розмінована територія загальною площею більше 66 тисяч гектарів.

За його словами, що отримані георадари-детектори призначені для проведення пошуку вибухонебезпечних предметів з мінімальним вмістом металу та таких, які взагалі не містять метал. До сьогодні аналогічного новітнього обладнання в підрозділах ДСНС не було.