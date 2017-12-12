Япония передала ГСЧС Украины спецтехнику для разминирования

"Сегодня Министр внутренних дел Арсен Аваков и Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Шигеки Сумме приняли участие в церемонии передачи современной техники Госслужбе по чрезвычайным ситуациям от правительства Японии", - говорится в сообщении.

Как отмечается, автомобили и оборудование были закуплены в рамках проекта международной технической помощи "Усиление диагностических возможностей больниц и укрепление потенциала по разминированию в Украине" Управление ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) при финансовой поддержке правительства Японии.

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Транспортные средства предназначены для групп по гуманитарному разминированию и будут использоваться для транспортировки пиротехников к местам и районов обнаружения мин, неразорвавшихся снарядов и взрывоопасных пережитков войны. Они будут распределены между территориальными пиротехническими подразделениями ГСЧС Украины в Волынской, Запорожской, Одесской и Херсонской областях и районах, пострадавших в результате конфликта на Востоке Украины. Это позволит произвести обновление 9% устаревшей техники и повысит оперативность выполнения задач.

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"Мы перешли на следующий этап реализации программы, которая реализуется благодаря сотрудничеству с Правительством Японии. Речь идет об очень важной ее части - материально-технической поддержке подразделений по разминированию", - сказал Аваков.

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Как сообщил первый заместитель Председателя ГСЧС Олег Мельчуцький, с начала 2017 пиротехническими подразделениями ГСЧС совершено более 12 тыс. выездов, во время которых обнаружены и обезврежены более 77 тыс. взрывоопасных предметов, а также обследована и разминирована территория общей площадью более 66 тыс. гектаров.

По его словам, полученные георадари-детекторы предназначены для проведения поиска взрывоопасных предметов с минимальным содержанием металла и таких, которые вообще не содержат металл. До сих аналогичного нового оборудования в подразделениях ГСЧС не было.