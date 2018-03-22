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Японія не вважає легітимними вибори на території окупованого Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Японія не визнає анексії Криму Росією, тому відповідно і не вважає легітимними так звані вибори президента Росії на півострові. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу посольства Японії.

“Японія не визнає незаконною анексії Криму Російською Федерацією в березні 2014 року, тому відповідно і не вважає дійсним проведення в Криму так званих президентських виборів Російської Федерації 18 березня 2018 року”, — зазначено у повідомленні.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада не визнала результати виборів президента Росії у Криму. Відповідну заяву підтримали 265 народних депутатів.

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