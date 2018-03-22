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Япония не считает легитимными выборы на территории оккупированного Крыма

Япония не считает легитимными выборы на территории оккупированного Крыма

Киев  •  УНН

 • 10020 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Япония не признает аннексии Крыма Россией, поэтому соответственно и не считает легитимными так называемые выборы президента России на полуострове. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу посольства Японии.

“Япония не признает незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией в марте 2014 года, поэтому соответственно и не считает действительным проведения в Крыму так называемых президентских выборов Российской Федерации 18 марта 2018”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, Верховная Рада не признала результаты выборов президента России в Крыму. Соответствующее заявление поддержали 265 народных депутатов.

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