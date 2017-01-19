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Японія надасть Україні технічне устаткування для суспільного мовлення

Японія надасть Україні технічне устаткування для суспільного мовлення

Київ • УНН

 • 7471 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Японія надасть Україні технічне устаткування для суспільного мовлення. Про це повідомив посол Японії в Україні Сумі Шігекі під час зустрічі з міністром інформаційної політики Юрієм Стецем, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінінформполітики.

“Ми, опрацювавши ваше звернення, прийняли рішення, що Японія надасть технічне обладнання для розвитку Суспільного мовлення України”, — сказав С.Шігекі.

За словами посла, згідно з програмою, яка триватиме 2,5 року, починаючи з цього місяця, до України з Японії приїде група експертів, яка готова навчати спеціалістів Суспільного, як правильно повідомляти громадянам важливу інформацію під час надзвичайних ситуацій.

Японські експерти також планують поділитися з працівниками Суспільного досвідом створення освітніх телепрограм.

Посол Сумі Шігекі також заявив, що на прохання МІП знайдено можливість запровадити японську версію веб-сайту одного з українських інформагентств, що стане одним із способів доступу до інформації про Україну для японців.

Ю.Стець у свою чергу запевнив, що МІП усіляко сприятиме висвітленню в Україні інформації про культуру та цінності японців, зважаючи на те, що 2017-й оголошено роком Японії в Україні.

Українські Національні Новини

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