Японія надасть Україні технічне устаткування для суспільного мовлення
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Японія надасть Україні технічне устаткування для суспільного мовлення. Про це повідомив посол Японії в Україні Сумі Шігекі під час зустрічі з міністром інформаційної політики Юрієм Стецем, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінінформполітики.
“Ми, опрацювавши ваше звернення, прийняли рішення, що Японія надасть технічне обладнання для розвитку Суспільного мовлення України”, — сказав С.Шігекі.
За словами посла, згідно з програмою, яка триватиме 2,5 року, починаючи з цього місяця, до України з Японії приїде група експертів, яка готова навчати спеціалістів Суспільного, як правильно повідомляти громадянам важливу інформацію під час надзвичайних ситуацій.
Японські експерти також планують поділитися з працівниками Суспільного досвідом створення освітніх телепрограм.
Посол Сумі Шігекі також заявив, що на прохання МІП знайдено можливість запровадити японську версію веб-сайту одного з українських інформагентств, що стане одним із способів доступу до інформації про Україну для японців.
Ю.Стець у свою чергу запевнив, що МІП усіляко сприятиме висвітленню в Україні інформації про культуру та цінності японців, зважаючи на те, що 2017-й оголошено роком Японії в Україні.