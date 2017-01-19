Япония предоставит Украине техническое оборудование для общественного вещания
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Япония предоставит Украине техническое оборудование для общественного вещания. Об этом сообщил посол Японии в Украине Суми Шигеки во время встречи с министром информационной политики Юрием Стецем, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Мининформполитикы.
"Мы, обработав ваше обращение, приняли решение, что Япония предоставит техническое оборудование для развития Общественного вещания Украины", - сказал С.Шигеки.
По словам посла, согласно программе, которая продлится 2,5 года, начиная с этого месяца, в Украину из Японии приедет группа экспертов, которая готова обучать специалистов Общественного как правильно сообщать гражданам важную информацию во время чрезвычайных ситуаций.
Японские эксперты также планируют поделиться с работниками Общественного опытом создания образовательных телепрограмм.
Посол Суми Шигеки также заявил, что по просьбе МИП найдена возможность ввести японскую версию сайта одного из украинских информагентств, что станет одним из способов доступа к информации об Украине для японцев.
Ю.Стець в свою очередь заверил, что МИП всячески будет способствовать освещению в Украине информации о культуре и ценностях японцев, беря во внимание то, что 2017-й объявлен годом Японии в Украине.