Японія надасть Україні майже 75 тис. дол. на спортивне обладнання для гімнастики
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Уряд Японії надасть Україні фінансову допомогу на суму 74 470 дол. США на закупівлю спортивного обладнання для жіночої та чоловічої спортивної гімнастики, а також міні-автобусу для художньої гімнастики. Про це повідомляє прес-служба Посольства Японії в Україні, передає УНН.
Церемонія підписання грантової угоди відбудеться 20 січня. У ній візьмуть участь надзвичайний та повноважний посол Японії в Україні Шігекі Сумі, а також віце-президент Української федерації гімнастики Ірина Дерюгіна, олімпійський чемпіон гімнаст Олег Верняєв, бронзовий призер Олімпіади гімнастка Ганна Різатдінова.
Кошти будуть спрямовані на придбання такого обладнання: набір паралельних брусів, набір різновисоких брусів, набір для опорного стрибка, гімнастичний кінь та міні-автобус.
Проект покращення тренувальних умов українських гімнастів реалізований у рамках програми підтримки культурних проектів “КУСАНОНЕ” в Україні, яка надається неприбутковим організаціям для збереження культурної спадщини та розвитку культури, вищої освіти чи спорту.
Як зазначається, загалом з березня 2014 року Японія надала Україні фінансову підтримку для стабілізації та стимулювання реформ в Україні на загальну суму 1,86 млрд дол. США.