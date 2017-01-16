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Япония предоставит Украине почти 75 тыс. долл. на спортивное оборудование для гимнастики

Япония предоставит Украине почти 75 тыс. долл. на спортивное оборудование для гимнастики

Киев • УНН

 • 9111 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Правительство Японии предоставит Украине финансовую помощь в размере 74 470 долл. США на закупку спортивного оборудования для женской и мужской спортивной гимнастики, а также мини-автобуса для художественной гимнастики. Об этом сообщает пресс-служба Посольства Японии в Украине, передает УНН.

Церемония подписания грантового соглашения состоится 20 января. В ней примут участие чрезвычайный и полномочный посол Японии в Украине Шигеки Суми, а также вице-президент Украинской федерации гимнастики Ирина Дерюгина, олимпийский чемпион гимнаст Олег Верняев, бронзовый призер Олимпиады гимнастка Анна Ризатдинова.

Средства будут направлены на приобретение такого оборудования: набор параллельных брусьев, набор разновысоких брусьев, набор для опорного прыжка, гимнастический конь и мини-автобус.

Проект улучшения тренировочных условий украинских гимнастов реализован в рамках программы поддержки культурных проектов "КУСАНОНЕ" в Украине, предоставляется некоммерческим организациям для сохранения культурного наследия и развития культуры, высшего образования или спорта.

Как отмечается, всего с марта 2014 года Япония предоставила Украине финансовую поддержку для стабилизации и стимулирования реформ в Украине на общую сумму 1,86 млрд долл. США.

Украинские Национальные Новости

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