Японія хоче збільшити обсяг поставок російського газу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Міністр економіки, торгівлі і промисловості Японії Хіросіге Секо заявив, що Токіо вважає важливим забезпечення поставок енергоносіїв з Росії, передає УНН, з посиланням на РІА "Новости".
За його словами, традиційно Японія купує більшу частину нафти і газу в країнах Близького Сходу.
Саме тому Токіо «турбує ця залежність, так як цей маршрут дуже небезпечний, пов'язаний з геополітичними ризиками».
«Тому для нас дуже важливо забезпечити північний маршрут постачання енергоносіїв, тобто - з Росії. Це дуже важливо з точки зору енергетичної безпеки нашої країни », - заявив Х.Секо.
Він зазначив, що бажання збільшити обсяг закупівель стосується поставок скрапленого газу до Японії з Росії.
«Можу підтвердити, що ми хотіли б істотно збільшити цей обсяг", - сказав міністр
Нагадаємо, Японія готова запропонувати Росії конкретний план спільного економічного розвитку островів, на які претендують обидві країни