Япония хочет увеличить объем поставок российского газа
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Секо заявил, что Токио считает важным обеспечение поставок энергоносителей из России, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
По его словам, традиционно Япония покупает большую часть нефти и газа в странах Ближнего Востока.
Именно поэтому Токио «беспокоит эта зависимость, так как этот маршрут очень опасен, связан с геополитическими рисками».
«Поэтому для нас очень важно обеспечить северный маршрут поставок энергоносителей, то есть - из России. Это очень важно с точки зрения энергетической безопасности нашей страны », - заявил Х.Секо.
Он отметил, что желание увеличить объем закупок касается поставок сжиженного газа в Японию из России.
«Могу подтвердить, что мы хотели бы существенно увеличить этот объем", - сказал министр
Напомним, Япония готова предложить России конкретный план общего экономического развития островов, на которые претендуют обе страны.