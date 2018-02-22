Японія і Норвегія виграли золоті медалі в ковзанярських естафетах на Олімпіаді-2018

У чоловічих змаганнях перемогла команда Норвегії у складі Хаварда Бокко, Симен-Спелер Нільсена, Сверре-Лунді Педерсена, з результатом 3:37,32 яка обіграла у фіналі збірну Південної Кореї (3:38,52) — господарі ОІ-2018 отримали срібні нагороди.

У суперечці за “бронзу” спортсмени Нідерландів з результатом 3:38,40 взяли верх над Новою Зеландією.

У жінок перемогу здобула команда Японії з новим олімпійським рекордом, другими стали спортсменки з Нідерландів, а третє місце посіла команда США.

Примітно, що на Олімпіаді-2014 в Сочі і в жіночій, і у чоловічій командній гонці перемогу святкували нідерландські спортсмени.