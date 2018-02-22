Япония и Норвегия выиграли золотые медали в конькобежном эстафетах на Олимпиаде-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. В Южной Корее состоялся розыгрыш двух комплектов медалей в эстафетах по конькобежному спорту в рамках 23-х зимних Олимпийских игр, информирует УНН со ссылкой на сайт турнира.
В мужских соревнованиях победила команда Норвегии в составе Хаварда Бокко, Симен-Спелер Нильсена, Сверре-Лунде Педерсен, с результатом 3:37,32 обыгравшая в финале сборную Южной Кореи (3:38,52) — хозяева ОИ-2018 получили серебряные награды .
В споре за “бронзу” спортсмены Нидерландов со счетом 3:38,40 взяли верх над Новой Зеландией.
У женщин победу одержала команда Японии с новым олимпийским рекордом, вторыми стали спортсменки из Нидерландов, а третье место заняла команда США.
Примечательно, что на Олимпиаде-2014 в Сочи и в женской, и в мужской командной гонке победу праздновали нидерландские спортсмены.