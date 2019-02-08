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Януковича у Росії охороняє державна охорона за указом Путіна

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Колишнього президента України Віктора Януковича, який знаходиться на території Росії з лютого 2014 року, охороняє державна охорона за указом президента РФ Володимира Путіна. Про це повідомляє УНН з посиланням на радіостанцію "Ехо Москви", яка цитує прес-секратаря президента РФ Дмитра Пєскова.

"Державна охорона надається за рішенням глави держави", - сказав Пєсков на своєму брифінгу для преси 8 лютого у Москві.

Під охороною Янукович перебуває з тих пір, як втік на територію Росії після Революції Гідності у Києві наприкинці лютого 2014 року.

За словами Пєскова, зараз у Януковича "немає спеціального юридичного статусу". Він також не уточнив, яка саме структура охороняє колишнього президента України.

Нагадаємо, Віктор Янукович під час прес-конференції в Росії 6 лютого заявив, що представники країн ЄС в лютому 2014 року обдурили його, закликавши укласти угоду з українською опозицією.

Він так само додав, що багато років звертається з цього питання до представників країн ЄС-підписантам, але жодного разу не отримав відповідь.

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