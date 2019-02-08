Януковича у Росії охороняє державна охорона за указом Путіна

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Колишнього президента України Віктора Януковича, який знаходиться на території Росії з лютого 2014 року, охороняє державна охорона за указом президента РФ Володимира Путіна. Про це повідомляє УНН з посиланням на радіостанцію "Ехо Москви", яка цитує прес-секратаря президента РФ Дмитра Пєскова.