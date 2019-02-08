Януковича в России охраняет государственная охрана по указу Путина
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Бывшего президента Украины Виктора Януковича, который находится на территории России с февраля 2014 года, охраняет государственная охрана по указу президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на радиостанцию "Эхо Москвы", которая цитирует пресс-секратаря президента РФ Дмитрия Пескова.
"Государственная охрана предоставляется по решению главы государства", - сказал Песков на своем брифинге для прессы 8 февраля в Москве.
Под охраной Янукович находится с тех пор, как сбежал на территорию России после Революции Достоинства в Киеве наприкинци февраля 2014.
По словам Пескова, сейчас у Януковича "нет специального юридического статуса". Он также не уточнил, какая именно структура охраняет бывшего президента Украины.
Напомним, Виктор Янукович во время пресс-конференции в Россию 6 февраля заявил, что представители стран ЕС в феврале 2014 обманули его, призвав заключить соглашение с украинской оппозицией.
Он так же добавил, что много лет обращается по этому вопросу к представителям стран ЕС-подписантам, но ни разу не получил ответ.