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Янукович заперечує свою участь в оплаті піар-послуг Манафорта

Янукович заперечує свою участь в оплаті піар-послуг Манафорта

Київ • УНН

 • 9390 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Екс-президент України Віктор Янукович заперечує свою участь в оплаті піар-послуг Пола Манафорта. Про це Янукович заявив сьогодні на прес-конфереції в Москві, передає УНН.

"З Полом Манафортом ми почали працювати в другій половині 2005 року. І виборча компанія в парламенту 2006 року проходила за участю Пола Манафорта, його людей з апаратом Партії регіонів. Потім були позачергові вибори в парламент, вибори президента 2010 року всі цей час Пол Манафорт мав справу з апаратом Партії регіонів. Я особисто з ним не спілкувався, я особисто не встановлював йому сум - ця тема - скільки він повинен отримувати, ця тема у нас з ним не звучала", - сказав Янукович.

За його словами, після 2010 року П.Манафорт був у нього радником на громадських засадах.

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"Як таких особистих контактів у мене з ним не було він працював з адміністрацією президента. Після того, як я виїхав з України, я Пола Манафорта не бачив і не чув", - запевнив Янукович.

Нагадаємо, колишній президент України Віктор Янукович заявив, що просив президента Росії Володимира Путіна ввести на територію України "поліцейську миротворчу місію".

Як повідомляв УНН, проти колишнього глави передвиборної кампанії президента Дональда Трампа і екс-радника Віктора Януковича Пола Манафорта і його бізнес-партнера Ріка Гейтса висунули офіційні звинувачення в отриманні десятків мільйонів доларів протягом десятирічної роботи, пов'язаної з Україною, і в приховуванні банкових рахунків, де вони ці гроші зберігали. Їх також звинувачують в поданні неправдивої інформації Міністерству юстиції про свою діяльність в Україні.

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