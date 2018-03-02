Янукович отрицает свое участие в оплате пиар-услуг Манафорта

“С Полом Манафортом мы начали работать во второй половине 2005 года. И избирательная компания в парламент 2006 года проходила с участием Пола Манафорта, его людей с аппаратом Партии регионов. Затем были внеочередные выборы в парламент, выборы президента 2010 года все это время Пол Манафорт имел дело с аппаратом Партии регионов. Я лично с ним не общался, я лично не устанавливал ему сум — эта тема — сколько он должен получать, эта тема у нас с ним не звучала”, — сказал Янукович.

По его словам, после 2010 года П.Манафорт был у него советником на общественных началах.

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“Как таковых личных контактов у меня с ним не было он работал с администрацией президента. После того, как я выехал из Украины, я Пола Манафорта не видел и не слышал”, — заверил Янукович.

Напомним, бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что просил президента России Владимира Путина ввести на территорию Украины “полицейскую миротворческую миссию”.

Как сообщал УНН, против бывшего главы предвыборной кампании президента Дональда Трампа и экс-советника Виктора Януковича Пола Манафорта и его бизнес-партнера Рика Гейтса выдвинули официальные обвинения в получении десятков миллионов долларов в течение десятилетней работы, связанной с Украиной, и в сокрытии баночных счетов, где они эти деньги хранили. Их также обвиняют в представлении ложной информации Министерству юстиции о своей деятельности в Украине.