Янукович у лютому 2014-го в Севастополі радився з Клюєвим, Пшонкою і Захарченком – свідок

“Президент намагався зв’язатися з представниками опозиції, шукав керівників Криму. В результаті швидко ми знайшли Яцубу (тодішній голова Севастопольської міської державної адміністрації — ред.). По прибуттю Яцуби президент з ним досить довго розмовляв. Деталей розмови я не знаю, бо не був присутній... Після того як Яцуба поїхав, буквально через деякий час, через хвилин десять, приїхали Клюєв, Пшонка і Захарченко, з якими президент почав проводити нараду. Я з якоїсь причині теж там опинився”, — сказав свідок.

За його словами, Янукович їм сказав, що ситуація в Україні “має всі ознаки початку громадянської війни”.

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Під час зустрічі з Клюєвим, Захарченком та Пшонкою, продовжив Кобзар, Янукович сказав, що потрібно вибрати тільки один крок з двох варіантів. Перший варіант, як сказав свідок, полягав у тому, щоб закликати прихильників Януковича очолити громадськість і йти на боротьбу для відновлення конституційного устрою, що спричинило б початок повномасштабної громадянської війни.

“Варіант другий: тимчасово покинути територію України і спробувати політичним шляхом знайти рішення для врегулювання політичної кризи в Україні після антиконституційного перевороту”, — сказав він.

“Всі, хто були поряд, схвалили другий варіант, щоб не допустити кровопролиття”, — розповів Кобзар.

Зазначимо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив підозру у відеорежимі екс-президенту України Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.