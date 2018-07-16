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Янукович у лютому 2014-го в Севастополі радився з Клюєвим, Пшонкою і Захарченком – свідок

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 липня. УНН. Колишній президент України Віктор Янукович під час перебування у лютому 2014 року у Севастополі провів нараду з тодішніми головою Адміністрації Президента Андрієм Клюєвим, генеральним прокурором Віктором Пшонкою та міністром внутрішніх справ Віталієм Захарченком, під час якої вирішив “тимчасово покинути територію України для політичного врегулювання ситуації політичним шляхом”. Про це повідомив у режимі відеоконференції колишній начальник служби безпеки екс-президента України Віктора Януковича Костянтин Кобзар як свідок сторони захисту у межах кримінального провадження у справі про держзраду Януковича в Оболонському районному суді Києва, передає УНН.

“Президент намагався зв’язатися з представниками опозиції, шукав керівників Криму. В результаті швидко ми знайшли Яцубу (тодішній голова Севастопольської міської державної адміністрації — ред.). По прибуттю Яцуби президент з ним досить довго розмовляв. Деталей розмови я не знаю, бо не був присутній... Після того як Яцуба поїхав, буквально через деякий час, через хвилин десять, приїхали Клюєв, Пшонка і Захарченко, з якими президент почав проводити нараду. Я з якоїсь причині теж там опинився”, — сказав свідок.

За його словами, Янукович їм сказав, що ситуація в Україні “має всі ознаки початку громадянської війни”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кобзар повідомив, що це він попросив "колег із РФ" доставити Януковича до Криму

Під час зустрічі з Клюєвим, Захарченком та Пшонкою, продовжив Кобзар, Янукович сказав, що потрібно вибрати тільки один крок з двох варіантів. Перший варіант, як сказав свідок, полягав у тому, щоб закликати прихильників Януковича очолити громадськість і йти на боротьбу для відновлення конституційного устрою, що спричинило б початок повномасштабної громадянської війни.

“Варіант другий: тимчасово покинути територію України і спробувати політичним шляхом знайти рішення для врегулювання політичної кризи в Україні після антиконституційного перевороту”, — сказав він.

“Всі, хто були поряд, схвалили другий варіант, щоб не допустити кровопролиття”, — розповів Кобзар.

Зазначимо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив підозру у відеорежимі екс-президенту України Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.

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