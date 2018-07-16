Янукович в феврале 2014-го в Севастополе советовался с Клюевым, Пшонкой и Захарченко - свидетель
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Бывший президент Украины Виктор Янукович во время пребывания в феврале 2014 года в Севастополе провел совещание с тогдашним главой Администрации Президента Андреем Клюевым, генеральным прокурором Виктором Пшонкой и министром внутренних дел Виталием Захарченко, во время которой решил "временно покинуть территорию Украины для политического урегулирования ситуации политическим путем". Об этом сообщил в режиме видеоконференции бывший начальник службы безопасности экс-президента Украины Виктора Януковича Константин Кобзарь как свидетель стороны защиты в рамках уголовного производства по делу о госизмене Януковича в Оболонском районном суде Киева, передает УНН.
"Президент пытался связаться с представителями оппозиции, искал руководителей Крыма. В результате быстро мы нашли Яцубу (тогдашний председатель Севастопольской городской государственной администрации - ред.). По прибытию Яцубы президент с ним достаточно долго разговаривал. Деталей разговора я не знаю, потому что не присутствовал... После того как Яцуба поехал, буквально через некоторое время, через минут десять, приехали Клюев, Пшонка и Захарченко, с которым президент начал проводить совещание. Я по какой-то причине тоже там оказался", - сказал свидетель.
По его словам, Янукович сказал им, что ситуация в Украине "имеет все признаки начала войны".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кобзарь сообщил, что это он попросил "коллег из РФ" доставить Януковича в Крым
Во время встречи с Клюевым, Захарченко и Пшонкой, продолжил Кобзарь, Янукович сказал, что нужно выбрать только один шаг из двух вариантов. Первый вариант, как сказал свидетель, заключался в том, чтобы призвать сторонников Януковича возглавить общественность и идти на борьбу для восстановления конституционного строя, что повлекло бы начало полномасштабной гражданской войны.
"Вариант второй: временно покинуть территорию Украины и попробовать политическим путем найти решение для урегулирования политического кризиса в Украине после антиконституционного переворота", - сказал он.
"Все, кто был рядом, одобрили второй вариант, чтобы не допустить кровопролития", - рассказал Кобзарь.
Отметим, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.