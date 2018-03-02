Янукович розповів звідки у нього гроші на життя в Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Колишній президент України Віктор Янукович заявив, що ні в одному банку світу немає його грошей. Про це він заявив під час прес-конференції в Москві, передає УНН.
"Мені ніхто не заздрить сьогодні. Факти того, що ніяких моїх грошей, Януковича, ні в одному банку світу немає. Це підтверджено. Не було ніяких грошей, їх і немає. А за рахунок чого я живу... У мене є сім'я, є син, він молодий, здоровий. Я живу з сім'єю. Не можу сказати, що я всім задоволений", - заявив Янукович.
Нагадаємо, раніше Янукович заявив, що просив президента Росії Володимира Путіна ввести на територію України "поліцейську миротворчу місію".