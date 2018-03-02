Янукович рассказал откуда у него деньги на жизнь в России

"Мне никто не завидует сегодня. Факты того, что никаких моих денег, Януковича, ни в одном банке мира нет. Это подтверждено. Не было никаких денег, их и нет. А за счет чего я живу… У меня есть семья, есть сын, он молодой, здоровый. Я живу с семьей. Я не могу сказать, что я всем доволен", - заявил Янукович.

Напомним, ранее Янукович заявил, что просил президента России Владимира Путина ввести на территорию Украины "полицейскую миротворческую миссию".