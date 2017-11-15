Янукович почав вивезення цінностей з Межигір'я із 3 грудня 2013 року - нардеп

"3 грудня 2013 року мені подзвонив один з керівників "Кобри" (у той час спецпідрозділ ДАІ - ред.) і сказав, що з Межигір'я виїхали 3 банківських КАМАЗа .... що можна вивозити в банківських КамАЗах - це свого роду сейф. У той час явно не картини вивозили і брязкальця", - сказав нардеп.

За його словами, один банківський КАМАЗ здатний перевозити до 8 т вантажу, і якщо в одному були банкноти номіналом по 100 доларів США, то це становить приблизно 800 мільйонів. Відповідно, в трьох машинах могли вивезти приблизно 2,5 млрд.

"Це говорить про те, що вони (Янукович і його оточення - ред.) вже почали усвідомлювати ступінь наростаючої небезпеки", - зазначив Сенченко.

Як повідомляв УНН, суд прискорив розгляд вивчення доказів наданих ГПУ.

Генеральна прокуратура України звернулася до Печерського районного суду Києва за дозволом на спеціальну (заочну) процедуру досудового розслідування щодо Януковича в справі про організацію розстрілу мітингувальників під час Революції Гідності.