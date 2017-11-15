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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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14:39 • 80800 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 98397 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 99743 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

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Янукович начал вывоз ценностей из Межигорья с 3 декабря 2013 года – нардеп

Янукович начал вывоз ценностей из Межигорья с 3 декабря 2013 года – нардеп

Киев  •  УНН

 • 16811 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Екс-президент Украины Виктор Янукович начал вывоз ценностей из Межигорья с 3 декабря 2013 года. Об этом заявил нардеп Андрей Сенченко во время видеодопроса в ГПУ, запись котрого была продемонстрирована сегодня в Печерском райсуде города Киева, который рассматривает ходотайства Генпрокуратуры Украины о предоставлении разрешения на досудебное (заочное) расследование дела по подозрению Виктора Янукровича в организации и руководстве расстрелами активистов на Майдане в феврале 2014 года, передает корреспондент УНН.

“3 декабря 2013 года мне позвонил один из руководителей „Кобры“ (в то время спецподразделение ГАИ — ред.) и сказал, что из Межигорья выехали 3 банковских КАМАЗа....что можно вывозить в банковских КАМАЗах — это своего рода сейф. В то время явно не картины вывозили и побрякушки”, — сказал нардеп.

По его словами, один банковский КАМАЗ способен перевозить до 8 т груза, и если в одном были банкноты номиналом по 100 долларов США, то это составляет примерно 800 миллионов. Соответственно в трех машинах могло быть вывезенно примерно 2,5 млрд.

“Это говорит о том, что они (Янукович и его окружение — ред.) уже начали осознавать степень наростающей опасности”, — отметил Сенченко.

Как сообщал УНН, суд ускорил рассмотрение изучения доказательств предоставленных ГПУ.

Генеральная прокуратура Украины обратилась в Печерский районный суд Киева за разрешением на специальную (заочную) процедуру досудебного расследования относительно В.Януковича в деле об организации расстрела митингующих во время Революции Достоинства.

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