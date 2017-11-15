Янукович начал вывоз ценностей из Межигорья с 3 декабря 2013 года – нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Екс-президент Украины Виктор Янукович начал вывоз ценностей из Межигорья с 3 декабря 2013 года. Об этом заявил нардеп Андрей Сенченко во время видеодопроса в ГПУ, запись котрого была продемонстрирована сегодня в Печерском райсуде города Киева, который рассматривает ходотайства Генпрокуратуры Украины о предоставлении разрешения на досудебное (заочное) расследование дела по подозрению Виктора Янукровича в организации и руководстве расстрелами активистов на Майдане в феврале 2014 года, передает корреспондент УНН.
“3 декабря 2013 года мне позвонил один из руководителей „Кобры“ (в то время спецподразделение ГАИ — ред.) и сказал, что из Межигорья выехали 3 банковских КАМАЗа....что можно вывозить в банковских КАМАЗах — это своего рода сейф. В то время явно не картины вывозили и побрякушки”, — сказал нардеп.
По его словами, один банковский КАМАЗ способен перевозить до 8 т груза, и если в одном были банкноты номиналом по 100 долларов США, то это составляет примерно 800 миллионов. Соответственно в трех машинах могло быть вывезенно примерно 2,5 млрд.
“Это говорит о том, что они (Янукович и его окружение — ред.) уже начали осознавать степень наростающей опасности”, — отметил Сенченко.
Как сообщал УНН, суд ускорил рассмотрение изучения доказательств предоставленных ГПУ.
Генеральная прокуратура Украины обратилась в Печерский районный суд Киева за разрешением на специальную (заочную) процедуру досудебного расследования относительно В.Януковича в деле об организации расстрела митингующих во время Революции Достоинства.