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Янукович особисто хоче поставити запитання Порошенку, Турчинову та Авакову в справі про держзраду

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Екс-президент України Віктор Янукович хоче особисто в судовому засіданні Оболонського районного суду Києва, який розглядає його справу про держзраду, поставити запитання Президенту України Петру Порошенко, Арсену Авакову, Олександру Турчинову, яких планується допитати в суді в якості свідків. Про це сьогодні в перерві судового засідання журналістам заявив адвокат Януковича Віталій Сердюк, передає кореспондент УНН. 

“Прокурори просили не розповсюджувати інформацію по даним свідкам, кого сьогодні хочуть допитати. Чомусь до цього часу вони не оголошували про це... Можливо це пов язано із заходами безпеки. Ми будемо повторно наполягати на відео конференції, щоб він (Янукович) міг поставити цим свідкам запитання”, — сказав Сердюк.

Нагадаємо, суд у справі Майдану перенесли через зміну адвокатів Януковича.

Як повідомляв УНН, ці адвокати сьогодні знову, за укладеним із В.Януковичем договором, беруть участь у справі про державну зраду як його захисники.

Також нагадаємо, 11 грудня суд у справі Майдану продовжив слухати заперечення адвокатів Януковича на докази ГПУ.

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