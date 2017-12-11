Янукович лично хочет задать вопрос Порошенко, Турчинову и Авакову по делу о госизмене
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Экс-президент Украины Виктор Янукович хочет лично в судебном заседании Оболонского районного суда Киева, который рассматривает его дело о госизмене, задать вопрос Президенту Украины Петру Порошенко, Арсену Авакову, Александру Турчинову, которых планируется допросить в суде в качестве свидетелей. Об этом сегодня в перерыве судебного заседания журналистам заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк, передает корреспондент УНН.
"Прокуроры просили не распространять информацию по данным свидетелям, кого сегодня хотят допросить. Почему до сих пор они не объявляли об этом ... Возможно это эт связано с мерами безопасности. Мы будем повторно настаивать на видеоконференции, чтобы он (Янукович) мог поставить этим свидетелям вопросы", - сказал Сердюк.
Напомним, суд по делу Майдана перенесли из-за смены адвокатов Януковича.
Как сообщал УНН, эти адвокаты сегодня снова, по заключенным с Януковичем договором, участвующих в деле о государственной измене как его защитники .
Также напомним 11 декабря суд по делу Майдана продолжил слушать возражения адвокатов Януковича на доказательства ГПУ.