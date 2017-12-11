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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 17427 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 32497 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 102955 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 111464 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 132643 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107026 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108531 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
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Янукович лично хочет задать вопрос Порошенко, Турчинову и Авакову по делу о госизмене

Янукович лично хочет задать вопрос Порошенко, Турчинову и Авакову по делу о госизмене

Киев  •  УНН

 • 23779 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Экс-президент Украины Виктор Янукович хочет лично в судебном заседании Оболонского районного суда Киева, который рассматривает его дело о госизмене, задать вопрос Президенту Украины Петру Порошенко, Арсену Авакову, Александру Турчинову, которых планируется допросить в суде в качестве свидетелей. Об этом сегодня в перерыве судебного заседания журналистам заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк, передает корреспондент УНН.

"Прокуроры просили не распространять информацию по данным свидетелям, кого сегодня хотят допросить. Почему до сих пор они не объявляли об этом ... Возможно это эт связано с мерами безопасности. Мы будем повторно настаивать на видеоконференции, чтобы он (Янукович) мог поставить этим свидетелям вопросы", - сказал Сердюк.

Напомним, суд по делу Майдана перенесли из-за смены адвокатов Януковича.

Как сообщал УНН, эти адвокаты сегодня снова, по заключенным с Януковичем договором, участвующих в деле о государственной измене как его защитники .

Также напомним 11 декабря суд по делу Майдана продолжил слушать возражения адвокатов Януковича на доказательства ГПУ.

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