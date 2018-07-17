"Яндекс" розкрив особисті дані росіян
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. У пошуковій видачі "Яндекса" опинилися персональні дані росіян. У відкритий доступ, зокрема, потрапила особиста інформація клієнтів Сбербанка, департаменту транспорту Москви і РЖД, повідомляє "Эхо Москвы", передає УНН.
Копії паспортів, банківські транзакції, квитки на літаки та поїзди та інша приватна інформація стала доступною у видачі найбільшого російського пошукача.
Витік виявив експерт по роботі з пошуковими системами Павло Медведєв. Він опублікував скріншоти, на яких видно, що "Яндекс" дозволяє побачити дані великих банків, сервісів бронювання квитків, столичних муніципальних служб і інших онлайн-сервісів. Як пояснює Медведєв, це стало можливим через те, що власники сайтів самі не вжили необхідних заходів для захисту інформації.
В "Яндексі", коментуючи ситуацію, зазначили, що компанія не може нести за це відповідальність - пошуковик видає всі дані, доступ до яких не заблокований власниками ресурсів. В Сбербанку, як повідомляється, заявили, що вже почали розгляд справи. При цьому у банку підкреслили, що у відкритий доступ не потрапила інформація, яка могла б завдати шкоди клієнтам.
Це вже не перший інцидент з витоком даних у "Яндекс". На початку липня в пошуку "Яндекса" з'явилися приватні документи користувачів Google Docs.