"Яндекс" раскрыл личные данные россиян

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 49639 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 105423 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 127037 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 134410 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170299 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153785 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141446 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130479 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 182127 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118342 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Актуальное
"Яндекс" раскрыл личные данные россиян

"Яндекс" раскрыл личные данные россиян

Киев  •  УНН

 • 36734 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. В поисковой выдаче "Яндекса" оказались персональные данные россиян. В открытый доступ, в частности, попала личная информация клиентов Сбербанка, департамента транспорта Москвы и РЖД, сообщает "Эхо Москвы", передает УНН.

Копии паспортов, банковские транзакции, билеты на самолеты и поезда и другая приватная информация оказалась доступна в выдаче крупнейшего российского поисковика.

Утечку обнаружил эксперт по работе с поисковыми системами Павел Медведев. Он опубликовал скриншоты, на которых видно, что "Яндекс" позволяет увидеть данные крупных банков, сервисов бронирования билетов, столичных муниципальных служб и других онлайн-сервисов. Как поясняет Медведев, это стало возможным из-за того, что владельцы сайтов сами не предприняли необходимых мер для защиты информации.

В "Яндексе", комментируя ситуацию, отметили, что компания не может нести за это ответственность – поисковик выдает все данные, доступ к которым не заблокирован владельцами ресурсов. В Сбербанке, как сообщается, заявили, что уже начали разбирательство. При этом в банке подчеркнули, что в открытый доступ не попала информация, которая могла бы нанести ущерб клиентам.

Это уже не первый инцидент с утечкой данных в "Яндекс". В начале июля в поиске "Яндекса" появились частные документы пользователей Google Docs.

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