"Яндекс" раскрыл личные данные россиян
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. В поисковой выдаче "Яндекса" оказались персональные данные россиян. В открытый доступ, в частности, попала личная информация клиентов Сбербанка, департамента транспорта Москвы и РЖД, сообщает "Эхо Москвы", передает УНН.
Копии паспортов, банковские транзакции, билеты на самолеты и поезда и другая приватная информация оказалась доступна в выдаче крупнейшего российского поисковика.
Утечку обнаружил эксперт по работе с поисковыми системами Павел Медведев. Он опубликовал скриншоты, на которых видно, что "Яндекс" позволяет увидеть данные крупных банков, сервисов бронирования билетов, столичных муниципальных служб и других онлайн-сервисов. Как поясняет Медведев, это стало возможным из-за того, что владельцы сайтов сами не предприняли необходимых мер для защиты информации.
В "Яндексе", комментируя ситуацию, отметили, что компания не может нести за это ответственность – поисковик выдает все данные, доступ к которым не заблокирован владельцами ресурсов. В Сбербанке, как сообщается, заявили, что уже начали разбирательство. При этом в банке подчеркнули, что в открытый доступ не попала информация, которая могла бы нанести ущерб клиентам.
Это уже не первый инцидент с утечкой данных в "Яндекс". В начале июля в поиске "Яндекса" появились частные документы пользователей Google Docs.