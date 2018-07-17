"Яндекс" раскрыл личные данные россиян

Копии паспортов, банковские транзакции, билеты на самолеты и поезда и другая приватная информация оказалась доступна в выдаче крупнейшего российского поисковика.

Утечку обнаружил эксперт по работе с поисковыми системами Павел Медведев. Он опубликовал скриншоты, на которых видно, что "Яндекс" позволяет увидеть данные крупных банков, сервисов бронирования билетов, столичных муниципальных служб и других онлайн-сервисов. Как поясняет Медведев, это стало возможным из-за того, что владельцы сайтов сами не предприняли необходимых мер для защиты информации.

В "Яндексе", комментируя ситуацию, отметили, что компания не может нести за это ответственность – поисковик выдает все данные, доступ к которым не заблокирован владельцами ресурсов. В Сбербанке, как сообщается, заявили, что уже начали разбирательство. При этом в банке подчеркнули, что в открытый доступ не попала информация, которая могла бы нанести ущерб клиентам.

Это уже не первый инцидент с утечкой данных в "Яндекс". В начале июля в поиске "Яндекса" появились частные документы пользователей Google Docs.